İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2024 Salı / 22 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3868
  • EURO
    34,8048
  • ALTIN
    2412.13
  • BIST100
    10096.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa merkezli 7 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu
Güncel

Şanlıurfa merkezli 7 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu

Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

AA30 Nisan 2024 Salı 11:46 - Güncelleme:
Şanlıurfa merkezli 7 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli'de belirlenen 23 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, bir dizüstü bilgisayar ile 2 flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonla, 7 milyon 560 bin liralık mağduriyetin önüne geçildiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.