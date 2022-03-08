İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2022 Salı / 5 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,3896
  • EURO
    15,6431
  • ALTIN
    924.006
  • BIST100
    1997.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu! 5 zanlı tutuklandı
Güncel

Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu! 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 5'i tutuklandı.

AA8 Mart 2022 Salı 00:31 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 00:31
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Şubat'ta Şanlıurfa ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 24 Şubat'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütsel toplantı ve sohbet düzenledikleri, eğitim verdikleri öne sürülen biri Suriyeli 29 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerindeki aramada çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.