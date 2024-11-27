Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.
Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Batman, Adana ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.