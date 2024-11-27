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Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda 7 zanlı gözaltına alındı.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 7 gözaltı
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Batman, Adana ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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