İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2022 Pazar / 30 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8562
  • EURO
    15,6728
  • ALTIN
    905.75
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa OSB'deki iplik fabrikasında yangın çıktı
Güncel

Şanlıurfa OSB'deki iplik fabrikasında yangın çıktı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA1 Mayıs 2022 Pazar 16:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Merkez Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikadaki işçilerin tahliye edildiği öğrenildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

  • Şanlıurfa OSB
  • iplik fabrikası
  • yangın

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.