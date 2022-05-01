Şanlıurfa OSB'deki iplik fabrikasında yangın çıktı

<p>Merkez Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/05/01/27737613.jpg'/><p>İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/05/01/27737616.jpg'/><p>Fabrikadaki işçilerin tahliye edildiği öğrenildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/05/01/27737619.jpg'/><p>Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.</p>