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Şanlıurfa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Şanlıurfa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

2023 Şanlıurfa seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta 81 ilde kurulan sandıklarda 64 milyondan fazla seçmen oy kullanmak için sandık başına gidecek. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, star.com.tr'den anlık olarak takip edilebilecek. Peki Şanlıurfa milletvekili seçiminde hangi parti birinci oldu? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi partilerin oy oranları nasıl? İşte açılan sandık oranı, geçerli oy, toplam seçmen, Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

13 Mayıs 2023 Cumartesi 16:07 - Güncelleme:
Şanlıurfa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Şanlıurfa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidecek. Şanlıurfa seçim sonuçları, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, 2023 seçimlerinde Şanlıurfa'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İşte Şanlıurfa seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, BBP, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Adalet Partisi, Zafer Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti ve Yeşil Sol Parti oy oranları

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimini hangi parti kazandı? 2023 Şanlıurfa AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 2023

Şanlıurfa seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star seçim sayfasında yer alacak.

YSK verilerine göre Şanlıurfa 2023 seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2023, adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

SİNAN OĞAN:

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

AK PARTİ:

CHP:

MHP:

İYİ PARTİ:

YEŞİL SOL PARTİ:

BBP:

YENİDEN REFAH:

MEMLEKET PARTİSİ:

ZAFER PARTİSİ:

AP (ADALET PARTİSİ):

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (TKP, TKH, SOL PARTİ):

TİP:

DİĞER:

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