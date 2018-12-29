Şanlıurfa sınırına dev tank sevkıyatı
Gözler Münbiç’e çevrilmişken Hatay’dan Suriye sınırındaki Şanlıurfa’ya çok sayıda tank gönderildi. Tırların üzerindeki 50’den fazla tank, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi.
- İHA
Terör örgütü PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Münbiç'e yönelik düzenlenmesi muhtemel operasyon için sevkıyatlar devam ediyor.
Türkiye'nin bir çok bölgesinden terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Münbiç kenti kırsalı ile Çobanbey, Elbeyli ve Carablus'a zırhlı araç ve askeri personel sevkıyatı yapılırken sabaha karşı ise Şanlıurfa'ya dev bir tank sevkıyatı yapıldı.
Hatay'dan yola çıkan konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Polis araçlarının eşlik ettiği tırlar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geldi. Şanlıurfa'ya ulaşan tırların üzerinde 50'den fazla tank olduğu ve Fırat'ın doğusundaki sınır bölgesinde kullanılacağı öğrenildi.
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