  • Şanlıurfa-Suriye hattında yeni dönem: Sınır kapısında pasaport şartı kalktı
Şanlıurfa-Suriye hattında yeni dönem: Sınır kapısında pasaport şartı kalktı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO), Türkiye'den Suriye'ye açılan Akçakale Gümrük Kapısı'ndan ithalat ve ihracat yapan üyelerine geçiş kolaylığı getirildiğini bildirdi.

ŞUTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'de rejimin değişmesinin ardından istikrar ve inşaya yönelik çalışmalar yoğunlaşırken Türkiye'nin bu ülkeye açılan önemli kapılardan birinin Akçakale Gümrük Kapısı olduğu belirtildi.

Modernizasyon faaliyetlerinin sürdüğü kapıdaki geçişler için önemli bir adım atıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin dış ticaret süreçlerine yönelik önemli bir kolaylık hayata geçirildi. Akçakale Sınır Kapısı'nda ithalat ve ihracat faaliyeti yürüten üyelerimizin geçişlerine yönelik yeni bir uygulama başlatıldı. Bu kapsamda, ticari izin başvuru kriterlerini sağlayan üyelerimiz, pasaport zorunluluğu olmaksızın geçiş yapabilecektir. Uygulamadan yararlanmak isteyen üyelerimizin başvurularını, Şanlıurfa Valiliğine yapmaları gerekmektedir. Ticaretimizin gelişmesine ve üyelerimizin işlemlerinin kolaylaşmasına katkı sağlayan herkese sağladıkları katkılar dolayısıyla herkese Şanlıurfa iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunarız."

  • ŞUTSO
  • Akçakale Gümrük
  • İthalat ihracat

