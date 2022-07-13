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Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisine silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Temsilcisi Ömer Basmacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

IHA13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre olay, 28 Haziran'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. İlçede kuyumculuk yapan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı, iş çıkışı aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa merkeze, oradan da Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Yazmacı, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Şanlıurfa
  • Ömer Basmacı
  • Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)

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