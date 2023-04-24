Şanlıurfa Valiliği yalanladı: Böyle bir bulguya rastlanmadı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, milletvekili adayı Ahmet Tüysüz'ün 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, CHP seçim aracıyla seyir halindeyken araçlarının lastik kısmına mermi isabet etmiş olabileceği ihbarında bulunduğu belirtildi.

Konuyla ilgili araştırma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuya dair yapılan araştırmada, bahse konu seçim aracının sağ arka lastiğinin patlak olduğu ve jantının zarar gördüğü anlaşılmış, sonrasında bilirkişi eşliğinde lastik açılarak incelemeler yapılmış ancak silahla ateş edildiğine dair bir bulguya rastlanmamıştır. Bunun üzerine, bahse konu alanı kapsayacak şekilde, 250-300 metrelik alanda gerekli araştırmalar yapılmış, boş kovan ve mermi çekirdeği tespit edilmemiş, lastiğe zarar vermiş olabileceği düşünülen 8 santimetre uzunluğunda bir metal parça bulunarak incelenmek üzere muhafaza edilmiştir. Durum, emniyet ekiplerimizce parti görevlilerine açıklanarak geçmiş olsun dileklerinde bulunulmuş, ifadelerine başvurulmak üzere parti görevlileri emniyete davet edilmiştir."

İnceleme tamamlanmadan bazı art niyetli kişilerin seçim aracına saldırı yapıldığına ilişkin paylaşımda bulunduğu bildirilen açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Gerekli incelemeler henüz tamamlanmamışken, sosyal medya platformlarında bazı art niyetli kişilerce bu durum, 'DEVA Partisi aracına saldırı yapıldı' şeklinde lanse edilmiştir. Olay, emniyet güçlerimiz tarafından soruşturulurken, kamuoyuna seçim aracına silahla saldırı gerçekleştirildiği şeklinde açıklamalar yapılarak halkımızı yanıltmaya yönelik davranışlarda bulunulmasına, sağduyulu Şanlıurfalı vatandaşlarımızın prim vermeyeceği aşikardır. Seçim sürecinde kamuoyuna bilgi paylaşımı yapılırken sorumluluk sahibi olanları sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Sosyal medya platformlarında asılsız provokatif eylemlerde bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler, ilgili makamlar tarafınca yapılacaktır."