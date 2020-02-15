Şanlıurfa'da 1 milyon 400 bin liralık dolandırıcılığı polis önledi

DHA 15 Şubat 2020 Cumartesi16:22 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:22

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, bir kişiden yaklaşık 1 milyon 400 bin lira değerinde altın ve para aldıkları belirlenen şüphelilerden T.G.'nin, Şanlıurfa'ya geldiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, otogarda düzenlediği operasyonla T.G.'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 milyon 400 bin lira tutarındaki altın ve paralar ele geçirilirken, T.G. gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmasında T.G. ile birlikte dolandırıcılık yaptıkları belirlenen M.Ç. ve İ.H.G. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin birçok ilde çok sayıda telefonla dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi.

;Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.