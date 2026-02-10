İSTANBUL 8°C / 5°C
Güncel

Şanlıurfa'da 20 milyonluk vurgun: Telefon dolandırıcıları yakalandı

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Zanlıların 5 kişiyi 20 milyon 850 bin 770 lira dolandırdıkları tespit edildi.

AA10 Şubat 2026 Salı 09:41 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da 20 milyonluk vurgun: Telefon dolandırıcıları yakalandı
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekiplerince telefonla nitelikli dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığını belirtti.

Çalışma sonucunda 3 şüphelinin yakalandığını bildiren Vali Şıldak, adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 6 sim kart, 8 sim kart bloğu, 1 tablet bilgisayar ele geçirildiğini ifade etti.

Şıldak, 3 şüphelinin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını, zanlıların 5 kişiyi 20 milyon 850 bin 770 lira dolandırdıklarının tespit edildiğini kaydetti.

