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Şanlıurfa'da 277 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliği, şehirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 277 evde karantina uygulaması başlatıldığını açıkladı.

AA26 Temmuz 2020 Pazar 14:23 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 14:23
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, ilçelerden Birecik'te 36, Ceylanpınar'da 12, Eyyübiye'de 39, Haliliye'de 62, Harran'da 2, Hilvan'da 5, Karaköprü'de 90, Siverek'te 4, Suruç'ta 12, Viranşehir'de 13, Bozova ve Halfeti'de 1'er adreste karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentte 145 evdeki karantina sona erdirildi.

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