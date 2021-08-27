Şanlıurfa'da 75 mobil aşı ekibi sahada aralıksız çalışıyor

AA 27 Ağustos 2021 Cuma 16:59 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 16:59

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin'in, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, din adamları, kanaat önderleri, iş insanları ve toplumun tüm kesimlerini dahil ederek başlattığı aşı seferberliği sayesinde Şanlıurfa, yüzde 55'lik kritik eşiği aşarak kırmızı kategoriden turuncuya geçti.

Vali Abdullah Erin de açıklamada, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İl genelinde 75 mobil ekibin hizmet yürüttüğünü belirten Erin, şunları kaydetti:

"Hastaneler ve sağlık merkezlerindeki sabit aşılama birimlerinin yanında, il genelinde 75 mobil aşı ekibi, çarşı pazarda, camilerde, okullarda, evlerde ve iş yerlerinde vatandaşları aşılamak için olağanüstü bir gayret gösteriyor. Lütfen toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirerek aşılarımızı geciktirmeden yaptıralım, sağlık çalışanlarımızın yükünü azaltalım. Tedbirler ve aşıyla inşallah tüm bu zorlukları aşacağız. Salgınla mücadelenin ilk dönemlerinde olduğu gibi vaka sayılarını en aza indirecek, can kayıplarını sıfırlayacak ve hedef kitlenin aşılanmasını bir an önce tamamlayacağımıza inanıyorum. Urfalım istesin yeter ki, zoru kolay eder inanın ki."