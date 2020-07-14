AA 14 Temmuz 2020 Salı 16:56 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 16:56

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.



Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.



Bu kapsamda Haliliye'de 23, Karaköprü'de 27, Eyyübiye'de 16, Viranşehir'de 9, Birecik'te 6, Suruç'ta 2, Bozova'da 2 ve Ceylanpınar ile Akçakale ilçelerindeki birer adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.



Öte yandan, kentteki 61 evdeki karantina ise sona erdirildi.

