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Şanlıurfa'da 87 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 87 ev karantinaya alındı.

AA14 Temmuz 2020 Salı 16:56 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 16:56
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Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 23, Karaköprü'de 27, Eyyübiye'de 16, Viranşehir'de 9, Birecik'te 6, Suruç'ta 2, Bozova'da 2 ve Ceylanpınar ile Akçakale ilçelerindeki birer adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 61 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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