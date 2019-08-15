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Şanlıurfa'da arazi kavgası: Ölü ve çok sayıda yaralı var

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

  • DHA
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Olay akşam saatlerinde, ilçeye bağlı kırsal Bozyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle önceden husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın yakınlarının da dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 9 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Elif Günel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Elif Günel, Ali Günel, Hatun Berk, Sait Berk, Hasan Berk, Müslüm Can, Cengiz Can, Fikriye Can ve Müslüm Can ise Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından güvenlik güçleri hastane ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

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