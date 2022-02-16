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Şanlıurfa'da aşı seferberliği sürüyor

Şanlıurfa'da mobil aşı ekiplerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Daha sonra esnafa ambulansta eksik ve hatırlatma aşıları yapıldı.

AA16 Şubat 2022 Çarşamba 10:25 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:25
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mobil sağlık ekipleri, Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan esnafın aşılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, ambulansla anonslar yaparak esnafı Kovid-19 hakkında bilgilendirip aşılarını olmaya davet etti.

Daha sonra esnafa ambulansta eksik ve hatırlatma aşıları yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen doktor Fatih Melih Demir, aşı noktaları haricinde ekiplerle Evren Sanayi Sitesi'nde aşı çalışması başlattıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza salgın ve yasaklardan kurtulmamız için aşı olmalarını önerdik. Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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