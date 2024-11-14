İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,346
  • EURO
    36,2485
  • ALTIN
    2834.33
  • BIST100
    9420.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da avukata bıçaklı saldırı: 2 kişiye gözaltı
Güncel

Şanlıurfa'da avukata bıçaklı saldırı: 2 kişiye gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde haciz işlemi için borçlularla görüşen avukat M.T., çıkan tartışma sonrası bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun üç yerine bıçak darbesi alan avukat, hastaneye kaldırıldı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 23:12 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da avukata bıçaklı saldırı: 2 kişiye gözaltı
ABONE OL

Avukatlar M.T. ile M.K., ilçede, haciz işlemleri için borçlu kişilerin iş yerine gitti.

Bir süre borçlularla tartışan avukatlardan M.T, borçlu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu 3 yerinden bıçaklanan avukat, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan avukat M.T, darp raporu alarak söz konusu kişilerden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Barosundan yapılan tepki açıklamasında ise saldırıya uğrayan avukata sahip çıkılarak, adli sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

  • şanlıurfa
  • şanlıurfa avukata bıçaklı saldırı
  • şanlıurfa avukat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.