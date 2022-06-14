Şanlıurfa'da başlayan 14. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı (TEKNOFEST), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve ACROME iş birliğinde düzenlenen yarışmanın ikinci gününde, GAP Arena Spor Salonu'nda öğrencilerin hazırladığı projeler yarıştı.

Göbeklitepe teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla başlayan yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden finale kalan 5 bin 425 öğrenci ve öğretmen, 2 bin 453 robot projesiyle katılıyor.

İstanbul Arnavutköy Hadımköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. öğrencisi Oğuz kadir Köse, AA muhabirine, 3D teknolojisiyle protezler üzerine proje hazırladıklarını belirtti.

Projelerinin programda yarışacağı için mutlu olduklarını ifade eden Köse, "Bu projemizi arkadaşım Kerem Cem İnan ile birlikte yaklaşık 1 yıllık çalışmanın ardından hazırladık. Projemizin ismi ekleme ve uzun. Projemiz protezlerden oluşuyor. Amacımız medikal sektöründe insanlara ulaşabilir düşük maliyete ve hızlı bir şekilde protez yetiştirebiliriz diye hazırladık. Yaptığımız ürünler dayanaklı malzemelerden yapılıyor. Gözlük, protez kulak, ortopedik tabanlıklar gibi ürünleri çok hızlı ve düşük maliyete hazırlayabiliyoruz. Projemizi ileri ki dönemlerde daha geliştirmeye hedefliyoruz." diye konuştu.

Yarışmaya katılan Mersin Torslar Özel Cüneyt Ekmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Semih Sarı da gübre böceğinden esinlenerek arkeolojik araştırmalarda kullanmak için tasarladıkları robot projesi hazırladıklarını belirtti.

Projelerin arkeologların işini kolaylaştıracağına inandıklarını dile getiren Sarı, "Projeyi arkadaşım Şahin Yenmez ile hazırladık. Projemizde gübre böceği dediğimiz hayvandan esinlendik. Böcek, Mısır ve Mısır halkı için çok önemli bir hayvan. Gübre böceği onlar için hayatı simgeleyen ilahi bir hayvan. Projemizle hazırladığımız robot, arkeologlardan önce alanda araştırma yapıyor. İçindeki sensörler sayesinde sıcaklık ve nemi ölçebiliyor. Renk seçimiyle ekinlerdeki ve çimenlerde renk değişikliğimi algılayabiliyor. Bunun yanında anlık fotoğraf ve görüntü aktarımı yapabiliyor. Eklemsi yapısıyla sarp arazilerde kolaylıkla işlem yapabiliyor. Arkeologlar da buradan edindiği bilgilerle gerekli materyal, alet ve güvenlik önlemlerini alıp sahaya çıkabiliyor." dedi.

İstanbul Beşiktaş İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Lise öğrencisi Emir Han Ateş ise otomasyon sistemiyle savunma, güvenlik ve kargo sektöründe kullanılacak proje hazırladıklarını ifade etti.

Yarışmalar, GAP Arena Spor Salonu'nda 16 Haziran'da sona erecek.