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Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir terörist yakalandı.

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 İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi Ş.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu kadın, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ş.H'nin daha önce Suriye'de terör örgütü içinde yer aldığı tespit edildi.

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