Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Teröristin üzerinde yapılan aramada, uzun namlulu silah ve 42 fişek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.