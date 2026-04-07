İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6138
  • EURO
    51,613
  • ALTIN
    6705.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 36 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 36 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İHA7 Nisan 2026 Salı 11:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir'de belirlenen 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

  • Şanlıurfa operasyonu
  • DEAŞ gözaltı
  • terör operasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.