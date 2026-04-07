Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 36 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir'de belirlenen 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.