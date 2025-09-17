İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2025 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2985
  • EURO
    48,9804
  • ALTIN
    4866.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay: Akrabalarının elinden eşi kurtardı
Güncel

Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay: Akrabalarının elinden eşi kurtardı

Şanlıurfa'da su kuyusu nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Akrabaları tarafından taşla öldürülmek istenen adam, olay yerine koşarak gelen karısının müdahalesiyle canını kurtardı.

İHA17 Eylül 2025 Çarşamba 11:35 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay: Akrabalarının elinden eşi kurtardı
ABONE OL

Şanlıurfa'da su kuyusu nedeniyle çıkan kavgada darbe aldıktan sonra bayılan şahsın kafasını taşla ezmeye çalışan akrabalarını, olay yerine koşarak gelen karısı taş atarak kurtardı. Dehşete düşüren o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Müslüm Y. ile amca çocukları arasında sondajla açılan su kuyusu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından evinin önüne giden amca çocukları Müslüm Y.'ye saldırdı. Kafasına taş darbesi alan Müslüm Y., bayılarak yere düştü.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şahısların, yerde hareketsiz halde yatan Müslüm Y.'yi darp etmeye devam ettiği, defalarca kafasına taşla vurarak ezmeye çalıştığı gözlendi. Olayı gören eşi de saldırganlara taş atarak karşılık verdi. Kocasını saldırganların elinden kurtarmaya çalışan kadın da darp edilerek yaralandı. Olay yerine gelen mahalleli, yerde yaralı ve baygın halde yatan Müslüm Y.'yi kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Müslüm Y.'nin yüzündeki kemiklerin kırıldığı, gözünde ise görme kaybı oluştuğu, eşinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Mahalleye giden jandarma ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Şanlıurfa su kuyusu
  • kavga
  • karısının müdahalesi

ÖNERİLEN VİDEO

Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.