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Şanlıurfa'da depremzedelere sağlanan ücretsiz ulaşım desteği uzatıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik düzenlediği ücretsiz ulaşım kolaylığını 3 ay daha uzattığını açıkladı. Vatandaşlar otobüs kartlarını yenileyerek kullanabilecekler.

IHA9 Mayıs 2023 Salı 11:46 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da depremzedelere sağlanan ücretsiz ulaşım desteği uzatıldı
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6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz ulaşım kolaylığı 3 ay süreyle uzatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla başlatılan uygulama çerçevesinde depremden etkilenen vatandaşlara ücretsiz ulaşım kolaylığı sağlandı. Ücretsiz ulaşım kart süresi tamamlanan vatandaşların mağdur olmaması için süre 3 ay daha uzatıldı. Depremden etkilenen vatandaşlara yönelik başlatılan ücretiz ulaşım kart sürelerini 3 ay daha uzattıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "6 Şubat tarihinde meydana gelen ve şehrimizin de çok ciddi etkilendiği asrın felaketi sonrasında evleri orta ve ağır hasar alan hemşehrlerimize verilen ücretsiz toplu taşıma kartlarının süresini 3 ay daha uzatıyoruz. Bugünleri de hep birlikte aşacağız inşallah' ifadelerine yer verdi.

Ücretsiz otobüs kartına sahip olan vatandaşlar URFA Kart Dolum merkezlerinde kartlarını yenileyerek kullanabilecekleri bildirildi.

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