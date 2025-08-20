İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9118
  • EURO
    47,7217
  • ALTIN
    4372.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da elektrik direğinde facia: Akıma kapılıp can verdi
Güncel

Şanlıurfa'da elektrik direğinde facia: Akıma kapılıp can verdi

Eyyübiye ilçesinde bir zincir marketteki arızayı onarmak üzere çağrılan 42 yaşındaki Kadir Kayış, çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan usta, 7 gün sonra hayatını kaybetti.

IHA20 Ağustos 2025 Çarşamba 00:47 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da elektrik direğinde facia: Akıma kapılıp can verdi
ABONE OL

Şanlıurfa'da onarmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere çakıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan usta, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Ustanın elektrik akımına kapılarak yüksekten düştüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Ağustos saat 17.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi Harran Kapı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre elektrik arızası meydana gelen bir zincir market personeli, onarması için usta çağırdı. Zincir markete gelen usta Kadir Kayış elektrik direğine tırmandı. Direğin üst kısmına ulaşan usta, aniden akıma kapıldı. Yüksekten zemine çakılan usta, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan usta, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Kayış cenazesi Eyyübiye ilçesine bağlı Külünçe kırsal Mahallesinde defnedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da trafik terörü... Otoyolda tehlikeli gerginlik!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.