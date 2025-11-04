İSTANBUL 21°C / 15°C
Güncel

Şanlıurfa'da ev kendi kendine yanıyor: 8 kişilik aile sokakta kaldı

Şanlıurfa Ceylanpınar'da bilinmeyen bir nedenle evleri alev alan aile, komşularına sığındı. Komşularının evi de yanınca çaresiz kalan 8 kişilik aile yetkililerden yardım istedi.

4 Kasım 2025 Salı 14:36
Şanlıurfa'da ev kendi kendine yanıyor: 8 kişilik aile sokakta kaldı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 8 kişilik ailenin evi, bilinmeyen nedenlerle alev alıyor. Sığındıkları komşularının da evi yanan aile, dışarı yaşamak zorunda kalıyor.

Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki bir evde nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar çıkıyor. Gün içerisinde defalarca evindeki eşyaları tutuşan 8 kişilik aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Dışarı çıkarttıkları eşyaları da aniden tutuşan aile, komşularına sığınmak zorunda kaldı. Gece yatmak için gittikleri evde de yangınların başlaması üzerine dışarıda kalmak zorunda kalan aile, yetkililerden yardım istedi.

MAHALLELİ KORKU İÇİNDE YAŞIYOR

Yaşanan bu ilginç olay mahallede de korku ve paniğe neden oldu. Olayın kendi başlarına da gelmesinden korkan vatandaşlar, sabahtan akşama kadar teypten Kuran-ı Kerim dinliyor.

Kendi evleri yandıktan sonra komşularına sığındıklarını ama gece onların evinde de yangın çıktığını söyleyen Mehmet Mol, "Perşembe günü öğleden sonra ateş çıktı. Bir süre sonra dolapta yangın çıktı. Yangından sonra eşyaları dışarı çıkarttık, dışarıdaki eşyalar da yanmaya başladı. Her gün birkaç defa yangın çıkıyor. İçeri giremiyoruz, dışarıda kalmak zorundayız. Komşunun evine gittik, orada da gece yaktık yandı. Çok tedirginiz. İçeri giremiyoruz, her girdiğimizde bir yangın çıkıyor" diye konuşarak yetkililerden yardım istedi.

  • Şanlıurfa Ceylanpınar
  • Aile evleri alev aldı
  • Komşular yardım istiyor

