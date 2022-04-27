Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 15. kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 GJ 628 plakalı kamyonet ile 27 AJG 504 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, önceki yıl kapanan Şanlıurfa'daki yerel bir televizyon kalanında muhabir olarak çalışan Fehmi Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralı olan 6 kişi ise ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Halit Öz isimli vatandaş da kurtarılamadı. Yaralıların tedavisine devam edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.