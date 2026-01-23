İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3718
  • EURO
    51,1407
  • ALTIN
    6951.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da feci kaza: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 yaralı
Güncel

Şanlıurfa'da feci kaza: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 9 kişiden biri yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı.

AA23 Ocak 2026 Cuma 20:05 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da feci kaza: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 yaralı
ABONE OL

Mehmet Reşit Bal (34) kontrolündeki 45 R 6326 plakalı otomobil, Gürgelen Mahallesi civarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Huriye Bal (31), Halime Nur Bal (10), Fatma Gül Bal (8), Ömer Halis Bal (6), Ahmet Emin Bal (5), İsa Bal (2), bebek Meryem Bal ve Fatma Kahraman (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer Halis Bal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.