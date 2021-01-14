İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2021 Perşembe / 30 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3753
  • EURO
    8,9723
  • ALTIN
    436.742
  • BIST100
    1557.66
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da feci kaza: Baba ile oğlu hayatını kaybetti
Güncel

Şanlıurfa'da feci kaza: Baba ile oğlu hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Eyüp Aslanparçası ile babası Hüseyin Aslanparçası yaşamını yitirdi.

DHA14 Ocak 2021 Perşembe 15:12 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 15:12
ABONE OL

Kaza, öğle saatinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Hilvan yönüne giden Eyüp Aslanparçası yönetimindeki 24 EC 752 plakalı otomobil, kavşakta İbrahim Halil Nazlı yönetimindeki 63 EY 063 plakalı TIR'a çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Eyüp Aslanparçası ile yanındaki babası Hüseyin Aslanparçası yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazeleri, morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.