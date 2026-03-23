  • Şanlıurfa'da feci kaza! Kanala düşen otomobildeki 1 kişi öldü
Eyyübiye ilçesinde yol çalışması kapsamında açılan 8 metre derinliğindeki kanala düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 17:06
Abdulrezzak Oso (40) yönetimindeki 63 MD 0481 plakalı otomobil, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol çalışması kapsamında açılan 8 metre derinliğindeki boş kanala düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Ali Gale (45) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Oso ise ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gale'nin cenazesi ise ekiplerin yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

