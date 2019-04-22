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Şanlıurfa'da freni boşalan tır pazara girdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde freni boşalan tır, pazar alanına girdi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Mustafa Yurteri 42 FBM 06 plakalı gübre yüklü tırı, Haliliye Mahallesi'nde yol kenarına park etti.

Araçtan iner inmez tırın hareket ettiğini gören Yurteri, kapısını açarak bindiği tırın frenlerinin tutmadığını fark etti.

Yokuş aşağı hareket eden tır, sokakta kurulu pazar alanına girdi.

Pazardaki birkaç tezgahı deviren tır, Hasan Kaya'ya ait park halindeki 63 N 6478 plakalı minibüse çarparak durabildi.

Yaralananın olmadığı olayın ardından frenleri tamir edilen tır pazar alanından çekildi.

Pazar esnaflarından Mustafa Düzbayır, olay nedeniyle facianın eşiğinden dönüldüğünü söyledi.

Sabah pazarda tezgahların kurulduğu sırada olayın meydana geldiğini belirten Düzbayır, "Tezgahı kurarken karşıdan tır geldi. Sanki içinde sürücü yoktu gibi ama bakınca direksiyon başındaydı. Birden pazarın içine girdi, frenleri boşalmıştı. Önce arkadaşların tezgahına daha sonra da minibüsüne çarparak durabildi. Çok şükür can kaybı olmadı." diye konuştu.

Olayın ardından polis ekipleri sürücü Mustafa Yurteri'nin ifadesine başvurdu.

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