3 Aralık 2025 Çarşamba
Güncel

Şanlıurfa'da gıda denetimi: 2 işletme kapatıldı

Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Haliliye'de gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 2 iş yeri mühürlendi.

3 Aralık 2025 Çarşamba 10:12
Şanlıurfa'da gıda denetimi: 2 işletme kapatıldı
Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri ile Haliliye İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü ekipleri ortak denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilçe genelinde 81 iş yeri denetlendi.

Yapılan denetimlerde, 9 işletmeye cezai işlem uygulandı, 9 işletmeye iş yeri denetim formu verilerek ruhsat birimine sevk edildi. Tüketim tarihi geçmiş 171 kalemde ürün ve 25 kilogram bozulmuş tavuk eti ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca 2 iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Tarihi geçmiş ürünler zabıta ekiplerince imha edilmek üzere toplatıldı.

