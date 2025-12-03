Şanlıurfa'da gıda denetimi: 2 işletme kapatıldı

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri ile Haliliye İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü ekipleri ortak denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilçe genelinde 81 iş yeri denetlendi.

Yapılan denetimlerde, 9 işletmeye cezai işlem uygulandı, 9 işletmeye iş yeri denetim formu verilerek ruhsat birimine sevk edildi. Tüketim tarihi geçmiş 171 kalemde ürün ve 25 kilogram bozulmuş tavuk eti ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca 2 iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Tarihi geçmiş ürünler zabıta ekiplerince imha edilmek üzere toplatıldı.