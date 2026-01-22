İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklere 3 günlük yasak

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde huzur ve güvenliğin korunması gerekçesiyle gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi ve protesto gibi tüm etkinliklerin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

22 Ocak 2026 Perşembe 23:36
Valilikten yapılan açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca bir dizi karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışındakilerin 3 gün süreyle yasaklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması, protesto eylemi ve benzeri türdeki her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetler ile ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılmasının önlenmesi amacıyla kanuna aykırı eylem, etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahısların, grup, grupların ve araçların ilimiz sınırlarına giriş çıkışları 23 Ocak 2026 saat 08.00'den 25 Ocak 2026 saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

