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Şanlıurfa'da hak sahipleri yeni evlerine kavuştu: Devletimiz sözünü tuttu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da şu ana kadar 6 bin 474 konut, 10 iş yeri ve 1.029 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 513 bağımsız bölümün teslim edildiğini duyurdu.

AA2 Şubat 2025 Pazar 18:47 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da hak sahipleri yeni evlerine kavuştu: Devletimiz sözünü tuttu
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İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği devam ediyor. Şanlıurfa'da, 6 bin 474 konut, 10 iş yeri ve 1029 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 513 bağımsız bölüm teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar 12 bin 69 konut, 103 iş yeri ve 2 bin 563 köy evi olmak üzere toplamda 14 bin 735 bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Şanlıurfa'da inşası tamamlanan konutların ve anahtarlarını teslim alan hak sahiplerinin görüşlerinin bulunduğu videoya da yer verildi.

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