Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA 2 Ocak 2022 Pazar 21:42 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 21:42

Burhan Kılıçer idaresindeki 55 AAY 036 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 35 kilometresinde, Recep Çidir yönetimindeki 34 HV 8871 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Kılıçer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan diğer sürücü ile araçlarda bulunan Mustafa Çevik, Taha Emin Bayraktar ve Mustafa Gül, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kılıçer'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.