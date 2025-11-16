İSTANBUL 18°C / 12°C
16 Kasım 2025 Pazar
Şanlıurfa'da inşaat çöktü: 2 işçi öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yapımı süren tek katlı bir inşaat çöktü. Enkaz altında kalan 2 işçi kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

AA16 Kasım 2025 Pazar 13:19
Şanlıurfa'da inşaat çöktü: 2 işçi öldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde tek katlı bir inşaatın kalıpları ve tavandaki tabla çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından 2 işçiyi bulundukları yerden çıkardı.

Ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sedat Kurt ve Yakup Güneş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

