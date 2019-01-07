Şanlıurfa'da işçi servisi ve öğrenci servisi çarpıştı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı. Kazada ölüler ile çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.