Şanlıurfa'da 'joker' operasyonu: 24 gözaltı
Şanlıurfa'da, ÖSYM ve Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavları'na para karşılığında başkasının yerine girdiği iddiasıyla 24 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ÖSYM ve Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavı´na para karşılığında başkasının yerine girildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler 'joker' olarak tabir edilen ve sınavlara sahte kimlikle girmeye çalışan 24 kişiyi Eyyübiye Fatih Sultan Mehmet İlkokulu´nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 şüpheli, '6114 sayılı ÖSYM Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun' muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.
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