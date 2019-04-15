Şanlıurfa'da 'joker' operasyonu: 24 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ÖSYM ve Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavı´na para karşılığında başkasının yerine girildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler 'joker' olarak tabir edilen ve sınavlara sahte kimlikle girmeye çalışan 24 kişiyi Eyyübiye Fatih Sultan Mehmet İlkokulu´nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 şüpheli, '6114 sayılı ÖSYM Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun' muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.