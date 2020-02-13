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Şanlıurfa'da kar kazalara yol açtı: 9 yaralı

ŞANLIURFA'da kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yollarda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 9 kişi yaralandı.

DHA13.02.2020  15:45 - Güncelleme: 13.02.2020  15:45

İlk kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolu Arat Dağı mevkisinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Şevket Yılmaz yönetimindeki 63 LK 157 plaka otomobil ile Kemal Udum yönetimindeki 34 FT 4322 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Emine Sude, Songül, Nigar Beyza ve Müslüm Burak ve Emine Yılmaz yaralandı.

İkinci kaza ise aynı yolun 24'üncü kilometresinde oldu. İbrahim Halil Gök yönetimindeki 33 BZE 73 plakalı TIR, yol kenarında park halindeki 27 NL 540 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde bulunan Nazire Udum ve Şemse Gök yaralandı.

Her iki kazada yaralananlar ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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