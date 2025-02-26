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Şanlıurfa'da komşular arasındaki tartışma kavgaya döndü: 2 ölü

Şanlıurfa'da, komşular arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kadın ve kocası hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da komşular arasındaki tartışma kavgaya döndü: 2 ölü
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Merkez Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde, iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın diğer aile fertlerinin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, taraflar birbirlerine silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi

Olay yerine ulaşan ekipler, silahla vurulan Hüseyin Ö. ve eşi Dursun Ö'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralanan 2 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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