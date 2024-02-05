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Şanlıurfa'da konutlar yükseliyor! Yapımı tamamlanan evler hak sahiplerine teslim edilecek

Şanlıurfa'da yapım çalışmaları tamamlanan köy evleri, hak sahiplerine teslim edilecek. Tamamlanan köy evleri havadan dron ile görüntülendi.

IHA5 Şubat 2024 Pazartesi 16:30 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da konutlar yükseliyor! Yapımı tamamlanan evler hak sahiplerine teslim edilecek
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Asrın felaketinde büyük yıkımın yaşandığı Şanlıurfa'da konutlar hızla yükseliyor. Depremin hemen ardından 23 kırsal mahallede yapımına başlanan 710 köy evinin inşası sürüyor. Bu evlerden 542 tek katlı modern köy evi ile 176 ahırın yapımında son aşamaya gelindi. Kısa sürede tamamlanacak olan evler hak sahiplerine teslim edilecek. Köy evlerinden Haliliye ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'ndeki 22 konut ise yapımı tamamlandı. Tamamlanan konutlar, Şanlıurfa'ya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Şubat'ta kura ile sahiplerine teslim edilecek.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Gürpınar'daki konutları yerinde inceledi. Şıldak, konutların son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Haliliye ilçemize bağlı Gürpınar Mahallemizdeyiz. Burada da deprem etkili olmuştu. Vatandaşlarımızın yıkılan ve hasarlı olan evleri vardı. Burada yapılan 22 konutumuz var. İnşallah bitme aşamasına geldi, tamamlandı. Sadece çevresinde bir takım eksiklikler var. Onların da talimatını verdik, inşallah tamamlanacak. Vatandaşlarımızın rahatça oturabilecekleri meskenler oluşturulmuş oldu. 7 Şubat'ta Cumhurbaşkanımızın öngörülen teşrifleriyle ilimizde yapımı tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi ve anahtar teslimleri gerçekleştirilecek. Bunun mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

"1 YIL İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ DEDİLER, BİTİRDİLER"

Hak sahiplerinden muhtar Ömer Karalı, "Hak sahiplerinden birisiyim. Devletimize Allah zeval vermesin. "1 yıl içerisinde bitireceğiz' dediler, bitirdiler. Cumhurbaşkanımıza, valimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hak sahiplerinden Mahmut Gül, "Allah devletimizden razı olsun. Bize ev yaptılar. Allah emeği olanlardan razı olsun. Hepimize geçmiş olsun. Çok güzel olmuş, bundan iyisi olmaz" ifadelerini kullandı.

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