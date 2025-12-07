İSTANBUL 13°C / 9°C
Güncel

Şanlıurfa'da korkunç kaza: 2 kişi can verdi

Şanlıurfa'da bir otomobil karşı yönden gelen bir motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

7 Aralık 2025 Pazar 14:23
Şanlıurfa'da korkunç kaza: 2 kişi can verdi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Mutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, N.Ç. idaresindeki 34 RG 9473 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mehmet İkiyıldız yönetimindeki 63 AUZ 685 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Memduh İkiyıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki gencin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

