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Şanlıurfa'da korkunç kaza: 5 ölü

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA01 Nisan 2021 Perşembe 00:17 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 00:34
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Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 20'nci kilometresinde Mustafa B. yönetimindeki 34 SY 4531 otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 AJS 226 plakalı otomobil çarpıştı. Yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen yaralılardan Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ile Ahmet Gün hayatını kaybetti. Diğer yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

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