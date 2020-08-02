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  • Şanlıurfa'da kurbanlık hayvana eziyet eden 3 kişiye idari para cezası uygulandı
Güncel

Şanlıurfa'da kurbanlık hayvana eziyet eden 3 kişiye idari para cezası uygulandı

Şanlıurfa Valisi Erin, kurbanlık hayvanı kesim alanına tek ayağından iş makinesine asılı halde götürerek eziyet ettiği belirlenen 3 kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

AA02 Ağustos 2020 Pazar 15:38 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 15:38
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın üzücü ve Şanlıurfa'ya yakışmayan bir görüntü olduğunu belirtti.

İlgililer hakkında gereğin hukuk içinde yapılacağını aktaran Erin, "01.08.2020 günü ilimizde meydana gelen ve basına yansıyan 'hayvana eziyet' konusuyla ilgili olarak olaya karışan kepçe operatörü, kurban sahibi ve kasap yakalanmış, 5199 sayılı (Hayvanları Koruma Kanunu) kanuna göre idari para cezası uygulanmış ve şahıslar hakkında ayrıca adli tahkikat başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

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