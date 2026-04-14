Edinilen bilgiye göre, Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrencilerin bazılarının silahlı saldırıdan kaçmak için camdan atladığı öğrenilirken, güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Şanlıurfa'da silahlı saldırıda görgü tanığı o anları anlattı: "Öne gelene ateş etti"

"GİRER GİRMEZ ATEŞ AÇTI"

Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.