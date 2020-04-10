İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7051
  • EURO
    7,3416
  • ALTIN
    363.789
  • BIST100
    96255.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da metruk haldeki tek katlı ev çöktü: 2 yaralı
Güncel

Şanlıurfa'da metruk haldeki tek katlı ev çöktü: 2 yaralı

Şanlıurfa'da, metruk haldeki tek katlı ev çöktü. Evin önünde oturan 2 kardeş, molozların altında kalarak yaralandı.

DHA10 Nisan 2020 Cuma 15:10 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 15:10
ABONE OL

İpekyolu Mahallesi'nde bulunan ve yapımı devam eden Karakoyun Köprülü Kavşak Projesi kapsamında kamulaştırılan tek katlı metruk ev, öğle saatlerinde aniden çöktü. Çökme anında evin önünde oturan Sekan Şimşek (11) ve ağabeyi Serhat Şimşek (16), molozlar arasında kaldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altından kurtarılan kardeşler, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araştırma sonucu yayınlandı! Koronavirüs öksürüğü süpermarkette böyle yayılıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Bir ülkede daha operasyonel oldu
Bir ülkede daha operasyonel oldu

Bir ülkede daha operasyonel oldu

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar
Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Dünyada iki virüs var
Dünyada iki virüs var

Dünyada iki virüs var
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.