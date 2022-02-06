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Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

DHA6 Şubat 2022 Pazar 23:37 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 23:37
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Kaza akşam saatlerinde Siverek-Çermik karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Bahri Akçiçek yönetimindeki 63 ABB 623 plakalı minibüs, henüz öğrenilemeyen nedenle karşı yönden gelen Serzat Aloğlu'nun kullandığı 34 SG 4676 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrilen minibüsün sürücüsü Bahri Akçiçek ile araçta bulunan ve akraba olan Kudret, Zahide, Yıldız, Hasan, Saadet, Ramazan, Gülşen, Ayten Şahristan ve Muhammed Sefa Ayçiçek, Muhammed Miraz ile otomobilin sürücüsü Serzat Aloğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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