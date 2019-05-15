Şanlıurfa'da öğrenci servisi evin duvarına çarptı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
- AA
Engelli öğrencileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 S 0109 plakalı minibüs, Topdağı Mahallesi'nde rampadan inerken kontrolden çıkarak yayalar ile bir evin duvarına çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Minibüsün çarptığı evin duvarının bir bölümü yıkıldı.
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