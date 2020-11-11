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Şanlıurfa'da otobüs kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi. Feci kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

AA11 Kasım 2020 Çarşamba 07:03 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 09:11
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Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Yaralanan Irak uyruklu 29 kişi, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan İbad Adnan Abbas, Harran Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüsteki yolcuların, Irak'ın Süleymaniye kentinden Samsun'a turistik amaçlı gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza nedeniyle büyük hasar alan otobüsteki eşyalar etrafa dağıldı. Güvenlik güçleri yolculara ait eşyaları toplayarak muhafaza altına aldı.

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