Şanlıurfa'da otomobil kanala uçtu: 3 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, tahliye kanalına devrilen otomobil ve içerisindeki 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp sürücüyü arama çalışmaları ise devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, okulların tatil olduğunu öğrenen baba Halil Gündüz, çocuklarını ve yeğenlerini Şanlıurfa merkezde yatılı olarak kaldıkları okuldan alıp evine dönmek istedi. Evine yaklaşan Gündüz, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tahliye kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken baba Haili Gündüz ile oğlu Ali Gündüz, yeğeni Mustafa Gündüz ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi suya gömülen otomobilden çıkamadı.

KAYIP 3 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Yaşanan olay sonrası bölgeye dalgıç polis, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu otomobile ulaştı. Halat bağlanarak vinç yardımıyla çıkartılan otomobilin sürücüsüne ulaşılamazken oğlu Ali Gündüz ile yeğenleri Ömer Gündüz ve Mustafa Gündüz'ün cesedine ulaşıldı.

