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  • Şanlıurfa'da park halindeki TOGG alev almıştı! Gerçek resmi açıklama ile ortaya çıktı
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Şanlıurfa'da park halindeki TOGG alev almıştı! Gerçek resmi açıklama ile ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçtiğimiz 4 Ekim günü bir özel mülkte park halindeki T10X'te çıkan yangına ilişkin TOGG'dan resmi açıklama geldi.

8 Ekim 2024 Salı 16:36 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da park halindeki TOGG alev almıştı! Gerçek resmi açıklama ile ortaya çıktı
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un resmi hesabından yapılan açıklamada, Viranşehir'de meydana gelen yangının bataryadan kaynaklanmadığı belirtildi.

Resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır. Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere TOGG Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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